شرم الشيخ تستقبل 1115 سائحا من جنسيات مختلفة منذ بدء رحلات الطيران

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن أن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل على مدار خمس أيام قرابة 1115 سائحا من مختلف الجنسيات، موضحا أن انطلاق الرحلات الدولية إلى شرم الشيخ يؤكد أن مدينة السلام تنفذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وقال المحافظ، في تصريحات خاصة، إن 108 فنادق بجنوب سيناء حصلت على شهادة تشغيل السلامة والصحة (تشغيل الـ50٪؜).

جاء ذلك، بالتزامن مع استقبال مدينة شرم الشيخ أولى الرحلات الدولية من مطار كييف بأوكرانيا في الأول من يوليو وعلى متنها 182 سائحا من أوكرانيا وجنسيات أخرى، وتوالت الرحلات السياحية الخارجية إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ففي اليوم التالي مباشرة 2 يوليو تم وصول رحلة دولية اخري من مدينة منسك ببلاروسيا وعلى متنها 191 سائحا من بيلا روسيا وروسيا وبلجيكا وأوكرانيا، وفى يوم 3 يوليو تم وصول رحلة من كييف بأوكرانيا وعلى متنها 190 من أوكرانيا وروسيا وألمانيا، وفي يوم 4 يوليو تم وصول رحلة من كييف بأوكرانيا وتضم 214 من أوكرانيا وجنسيات أخرى، ويوم 5 يوليو تم استقبال رحلتين من أوكرانيا بإجمالى 363 سائحا، وعدد واحد رحلة من بيلاروسيا وعلى متنها 157 سائح من جنسيات مختلفة.

جدير بالذكر أنه يتم اتباع قواعد صارمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأن هناك تنسيق كامل مابين وزارة السياحة والاثار ووزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء لوضع "شهادة السلامة الصحية" كشرط مسبق لإعادة فتح مرافق الإقامة والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية.