ضبط 15 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بمركز أبوقرقاص بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية للمرور على المخابز البلدية والأسواق بنطاق المركز، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من الارتقاء بالمجتمع.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن ضبط 15 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات).