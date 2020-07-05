استرداد 23 فدانا من أملاك الدولة بقرية العزيمة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط في شمال المنيا، اليوم الأحد، عن استرداد 23 فدانا من أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بقرية العزيمة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية، إنه تنفيذا لتعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا وبتوجيهات من وكيل الوزارة محمد سيد على رئيس مركز ومدينة سمالوط، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب فقد توجهت حملة مكبرة برئاسة عامر محمد نائب رئيس المركز لقرية العزيمة بالصحراوي الغربي، وأسفرت عن استرداد 23 فدانا بإجمالي حالتين أملاك دولة بالإضافة لمساحة 25 مترا، وقد رافق الحملة رجال إنفاذ القانون من رجال الشرطة بمركز سمالوط غرب وقوات الحماية المدنية.