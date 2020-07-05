إقالة مدير عام الشرطة السودانية

أعفى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، يوم الأحد، مدير عام الشرطة السودانية عادل محمد أحمد بشائر من منصبه وعين بدلا عنه عزالدين الشيخ الذي كان يتولى منصب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم.

وتولى بشاير رئاسة الشرطة في مايو 2019، أي قبل تشكيل الحكومة الانتقالية التي تسلمت مهامها في سبتمبر من العام نفسه في أعقاب الإطاحة بنظام المعزول عمر البشير.

وظلت قوى الثورة تطالب بإقالة بشاير وعدد من كبار الضباط المتهمين بالتواطؤ مع عناصر النظام السابق والسماح لهم بتهديد الثورة.

وأجريت خلال الأسابيع الماضية تعديلات عديدة في الأجهزة الأمنية حيث تم دمج الشرطة الأمنية والاحتياطي المركزي تحت مسمى الأمن الداخلي، ودمج الشرطة الشعبية ودائرة القوة الخاصة بالشرطة الأمنية إلى قيادة قوات الاحتياطي المركزي، وتم ضم دائرة الإرهاب والتجسس بالشرطة الأمنية الى المباحث المركزية.