السودان يؤكد المطالب بإلزامية أي اتفاق بشأن سد النهضة

تواصلت اليوم، المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الإفريقي ومراقبين من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأميريكية والاتحاد الأوربي بالإضافة لفريق خبراء الاتحاد الإفريقي.

وجرى في جلسة التفاوض استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني وملاحظات كل طرف على ماقدمته الدولتين الآخريين.

وأعاد الوفد السوداني في تناوله للقضايا القانونية تأكيد موقفه المطالب بإلزامية أي اتفاق وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.

وفي الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها وأن إبرام اتفاق يتطلب مزيدا من الجهد والإرادة السياسية.

وستتواصل الاجتماعات غدا الأحد عبر لقاءات ثنائية بين كل دولة على حدة وفريق المراقبين والخبراء.