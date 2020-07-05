إنهاء خدمة إمام بأوقاف الغربية

قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة عمر قطب محمد شاهين، بناء على حكم قضائي.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنها أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأحد، خدمة عمر قطب محمد شاهين إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

كما حذرت الوزارة من الانضمام إلى أي جماعة إرهابية أو تبني أفكارها، وتؤكد أنه لا مكان في وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو منتم لأي جماعة متطرفة.