الخارجية الأمريكية تشيد بجهود وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف

أشاد تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2019م عن "الإرهاب"؛ بجهود الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف في مواجهة التطرف.

وهو التقرير السنوي عن الإرهاب الذي يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي يتم تقديمه وفقًا للبند 22 من قانون الولايات المتحدة، القسم 2656 f، والذي يلزم وزارة الخارجية أن تقدم إلى الكونجرس تقريرًا سنويًّا كاملاً عن الإرهاب لتلك الدول والمجموعات التي تستوفي معايير القانون.

وركز التقرير فيما يتصل بجهود وزارة الأوقاف على الأمور التالية:

1- افتتاح وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

2- المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي حضره نحو 130 وزير أوقاف ومفتيًا وعالمًا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية.

3- دور وزارة الأوقاف في تعزيز وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

وجاء في نص التقرير: "واصلت الحكومة المصرية مواجهتها المستمرة لمكافحة التطرف العنيف في عام 2019. ففي شهر يناير افتتحت وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة، وجمعت الوزارة 130 وزير أوقاف ومفتي من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية".

كما ركزت وزارة الأوقاف على سد الفجوة بين المسلمين والمسيحيين بدعوة ممثلين من كلا الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك باذلة الجهد لمعالجة القضية الطائفية وخاصة في صعيد مصر.