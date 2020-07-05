المغرب تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 14 ألفا و215 حالة.

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليوم الأحد، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 751 ألفا و365 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب.

وأضافت الصحة في بيانها، أنه تتم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 235 حالة، كما تم تسجيل 396 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 9 آلاف و725 حالة.