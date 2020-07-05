مصرع طفلة غرقا سقطت في مياه ترعة بالبداري

لقيت طفلة مصرعها غرقا إثر سقوطها فى ترعة أثناء قيامها باللعب أمام منزل أسرتها بعزبة فرج التابعة لقريه النواوره بالبدارى فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة البدارى بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول حبيبة فرج أحمد تامر، 10 سنوات، مقيمة بعزبة فرج التابعة لقرية النواوره دائرة المركز جثة هامدة، جرى التحفظ على الجثة بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وبسؤال أسرتها ذكروا أنه حال قيام المجنى عليها باللعب سقطت بترعه فرعيه امام المنزل اثناء اللعب وتوفيت فى الحال.

جرى تحرير المحضر اللازم وجار اسكمال الإجراءات القانونية اللازمة.