تعيين الدكتورة ولاء أبو الحسن مديرا لمستشفى حميات المنيا

أصدرت مديرية الصحة والسكان بالمنيا، قرارا، بتعيين الدكتوره "ولاء أحمد أبو الحسن" مساعد أخصائي أطفال ورئيس قسم المناعة بمستشفي الحميات بمدينة المنيا، مديرا للمستشفي.

ومستشفي الحميات تقع في جنوب مدينة المنيا، وهي مخصصه لاستقبال حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتضم عدد كبير من الأسرة والأقسام الداخلية، إضافة لمعمل لإجراء تحليل ومسحات للمشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه في وقت سابق كل الشكر والتحية لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، مشيدا بالجهد المبذول منهم قائلا "إن الوطن بأكمله يقدر ما تقدموه من تضحيات وجهود"، مؤكداً علي تقديم كل الدعم والمساندة لهم فى ظل ما يواجهونه خلال تلك الفترة الطارئة، من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وشدد المحافظ، على استقبال جميع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا والقيام بكافة إجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة.