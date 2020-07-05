الموسيقيين: تلقينا طلبا من هيفاء وهبي بإيقاف عرض "أشباح أوروبا"

أكد علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، بأن النقابة تلقت طلبا من الفنانة هيفاء وهبي ومحاميها ياسر قنطوش ضد مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.

وأشار الشريعي في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن هيفاء طلبت إيقاف عرض فيلمها أشباح أوروبا الذي أنتجه الوزيري، وذلك بسبب وجود قضايا متبادلة بينهما.

وتابع الشريعي بأن هيفاء تقدمت بطلبات للإيقاف لكل من نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية وجهاز المصنفات.

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.