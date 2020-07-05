هيفاء وهبي ناعية رجاء الجداوي: سنشتاق لكِ

نعت الفنانة هيفاء وهبي، الفنانة رجاء الجدواي التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وغرّدت هيفاء، عبر حسابها على توتير: "وداعا الممثلة القديرة ⁧‫رجاء الجداوي‬⁩ سنشتاق لكِ، لفنّك الراقي ولجمال أدوارك وتمثيلك، ‏رحمها الله وألهم ذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.