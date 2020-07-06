تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار ماكينات القهوة في مواقع التسوق الإلكتروني

أصبح وجود ماكينات صنع القهوة في المنازل شيئا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، فهناك أعداد كبيرة من محبي احتساء القهوة للعديد من الأسباب سواء كانت طبية، حيث ينصح الكثير من الأطباء بتناول فنجاني من القهوة يوميا لتقوية عضلة القلب، أو حتى تساعدهم على التركيز لما تحتوي عليه من نسبة كافيين، إلى جانب من يحتسيها لكونها المشروب المفضل لديهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية أسعار ماكينات صنع القهوة باختلاف أنواعها على مواقع التسوق الإلكتروني، كالتالي:

ماكينة القهوة التركية: تتراوح أسعار ماكينة صنع القهوة التركية بين 1000 و 1300 جنيه.

ماكينة قهوة بشاشة اللمس: تتراوح أسعار ماكينة القهوة التي تعمل بشاشة اللمس بين 1300 وحتى 1600 جنيه.

ماكينة قهوة اسبريسو: تتراوح أسعار ماكينة تحضير قهوة الاسبريسو بين 2000 و 2500 جنيه.

ماكينة قهوة تركي ذات وعائين: تتراوح أسعار ماكينة تحضير القهوة التركي ذات الوعائين بين 3000 و4000 جنيه.

ماكينة قهوة أوتوماتيك: تتراوح أسعار ماكينة صنع القهوة الأوتوماتيك بين 4000 و6000 جنيه.

ماكينة قهوة فل أوتوماتيك: تتراوح أسعار ماكينة تحضير القهوة فل أوتوماتيك بين 17 و20 ألف جنيه.