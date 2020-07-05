"الري": لولا الفقر المائي في مصر ما استوردنا القمح من الخارج

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تُعاني من عجز سنويًا من المياه يُقدر بـ 34 مليار متر مكعب، ويتم تعويض ذلك من خلال استيراد القمح من الخارج، ولو كانت مصر ليس بها عجز من المياه لكانت مصر قامت بزراعة القمح بشكل كبير ولم تستورده من الخارج، مستنكرًا من يدعون أن مصر تأخذ نصيب الأسد من مياه النيل.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه يتمنى أن تخرج نتائج المفاوضات الحالية بشكل جيد، فمن المتوقع انتهاء جلسات المفاوضات الأسبوع الجاري، كما أن الاجتماعات الثلاثية سيكون بها رقباء دوليون ومن الاتحاد الأفريقي بدءا من غد.

وفي مداخلة أخرى على شاشة "TeN"، أوضح متحدث وزارة الموارد المائية والري، أن جلسة اجتماع الفريق المصري الثنائي مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل سد النهضة تجاوزت الساعتين، وقام الفريق المصري عرض الموقف والنقاط الخاصة بالجانبين الفني والقانوني ومصر تسعى لتنمية دول إفريقيا بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص.

وأشار إلى أن مصر تريد تنمية إثيوبيا بشكل لا يسبب ضررًا جسيمًا على الدولة، ولكن لا يمكن الجزم بوصول إلى اتفاق ما بين الدول الثلاث إلا إذا كان الاتفاق مكتوبًا ومحددًا، "لا يمكن التنبؤ بالنية قبل الاتفاق المكتوب، وليس هناك مدى زمني محدد للمفاوضات حتى الآن".

وأوضح أن الوفدين الإثيوبي والسوداني سيجتمعان مع المراقبين والخبراء من أجل الاطلاع على كل الأطروحات، وامتلاك وجهة نظر مكتملة حول الخلافات المطروحة، ذاكرًا في الوقت ذاته أن الطرح المصري بشأن سد النهضة طرح عادل ومستدام ويحقق المصالح للدول الثلاثة، "المفاوضات يجب أن تعكس وجود تعاون حقيقي مبني على حسن النية، إضافة إلى عدم إحداث ضرر جسيم في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر".