متحدث "الري": تغيير آليات التفاوض بشأن سد النهضة الساعات المقبلة

كشف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أنَّ آليات مفاوضات سد النهضة ستشهد تغيرات في طبيعتها خلال الفترة المقبلة، بعدما كانت تسيطر طبيعة الاجتماعات المنعقدة بحضور 11 مراقبًا بمشاركة الدول الثلاثة، حيث ستتمّ الجلسات عبر اجتماعات ثنائية بين المراقبين وكل دولة لرصد وجهات نظرها ومن ثم يتمّ التوفيق بين الدول.

"السباعي": اجتماعات ثنائية بين المراقبين وكل دولة لرصد وجهات نظرها قبل التوفيق بين الدول.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" الذي يّعرض على قناة "الحدث"، أنَّ كثيرًا من خبراء القانون في الاتحاد الأفريقي وهم قامات بوسعهم القيام بدور أكبر أكثر تفهماً في تقريب وجهات النظر القانونية.

متحدث "الري": لازالنا نقف عند نفس الخلافات التي تخص الملء والجفاف

وتابع: "فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية فإننا لازالنا نقف عند نفس الخلافات التي تخص الملء والجفاف، وإدراك الجانب الإثيوبي لهذه النقطة سيسهل الوصول لاتفاق في الجانب الفني في شكل نقاط ملزمة، حيث سيتحقق عن ذلك التوصل لاتفاق بنسبة 95% من الاتفاق الفني".

ولفت إلى أنَّ المفاوضات لا تقسم مياه لكنها آليات التشغيل التي تخص الأنهار الدولية والمبنية على حسن النية، مشيراً إلى أنَّ هذه الوقائع كانت قد شهدت تقدماً كبيراً في اجتماعات واشنطن ووافق عليها الجانب الإثيوبي، لكنه عاد وانسحب منها، مبينًا أنَّ مفاوضات اليوم استغرقت 7 ساعات كاملة.