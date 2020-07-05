متحدث الري: خلافات سد النهضة جوهرية وتتعلق بـ 3 نقاط

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ما يحدث من استئناف للمفاوضات المتعلقة بسد النهضة يأتي في إطار حرص مصر على التوصل لفرصة تقريب لوجهات النظر، ولتحقيق مصالح الشعوب.

وأضاف "السباعي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن ألية التعامل أثناء فترات الملء والتشغيل أبرز نقاط الخلاف بشأن ملف سد النهضة، ومنها خلافات جوهرية، موضحا أن الاجتماع الأخير تم برعاية رئيس جنوب أفريقيا، وجاء من أهم مخرجاته عقد المفاوضات مرة أخرى للعمل في وجود رقباء جدد وليس 3 فقط كما كان فيما قبل، وسيكون موجودًا أعضاء من قبل مكتب الاتحاد الأفريقي بالكونغو ومالي، ووفد قانوني بالاتحاد الأفريقي، وممثلي للاتحاد الأفريقي.

وأكد أن الاجتماع انتهي منذ قليل، وفيه تم مناقشة النقاط الفنية والقانونية وأغلبه نقاط قانونية، وهناك نقاط فنية وتخوفات من قبل مصر والسودان لم يتم التوصل لشيئ بخصوصها، ونحاول تقريب وجهات النظر لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه وحتى اللحظة مازالت الخلافات الجوهرية قائمة، فيما ستحل ما يقرب من 95% من المشكلات الفنية المتعلقة بإدارة السد خلال فترة الجفاف مثل الملء والتشغيل، إذا تم حسمها.

وأردف: "الخلافات حول 3 نقاط، النقطة الأولى تهم الجانب المصري من خلال تشغيل وملء السد في فترات الجفاف والجفاف المتعلقة، والنقطة الثانية متعلقة بالمخاوف السودانية المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لبناء سد النهضة، حيث لم تستكمل هذه الدراسات، واللجنة الدولية التي كانت مشكلة أكدت هذا الأمر، والنقطة الثالثة متعلقة بالجانب القانوني المتعلق بآلية فض المنازعات والصيغة الإلزامية لتنفيذ تلك الاتفاقيات".