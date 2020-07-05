18 يوليو.. آخر فرصة لحجز وحدات الإعلان الـ13 في 10 محافظات

أعلنت وزارة الإسكان، مد فترة سحب كراسات الشروط، وسداد مقدمات الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك لمدة أسبوعين، حتى يوم 18 يوليو 2020، بدلاً من 4 يوليو 2020، وذلك استجابة لعدد من الطلبات الواردة للوزارة.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن 9815 مواطناً سددوا مقدم جدية الحجز، و6031 مواطناً سجلوا بياناتهم إليكترونياً على موقع الصندوق، بينما اشترى 25149 مواطناً كراسات الشروط، موضحة أن قرار مد فترة الحجز جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد السداد والحجز، نظراً لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سبق طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وبشأن أسلوب الحجز، أشارت مي عبدالحميد، إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع (www.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية:

ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.

صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية).

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.