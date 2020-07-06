صحفي تركي معارض يكشف كواليس محاولة "الانقلاب المزعوم" على أردوغان

قال سيد جليل، صحفي تركي معارض، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجاله خططوا للانقلاب سابقًا وبدأوا في إنزال ألفي جندي في الشوارع وبدأوا يصرخون أن هناك محاولات انقلاب، وبعض الجنود الذين خرجوا للشوارع ظنوا أنهم في عملية انقلاب بالفعل، وهناك ضابط توجه للمخابرات وأبلغ عن الانقلاب قبل حدوثه بـ 4 ساعات.

وأضاف "جليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أمس الأحد، أن أردوغان سهل دخول بعض المجموعات الجهادية للأراضي السورية، وسمح بدخول ميليشيات داعش لمكافحة القوات الكردية في سوريا، مؤكدًا أنه عّمل كرئيس تحرير لمدة 25 عامًا والأن أصبح لاجئ هو وأسرته لا يعلم مصيره بسبب مطاردة نظام أردوغان له.

وأوضح الصحفي التركي المعارض، أنه خرج من تركيا بطريقة شرعية يوم الإعلان عن حالة الطوارئ، بينما من خرجوا بعده من الصحفيين خرجوا بطرق غير شرعية، وأردوغان استغل الانقلاب المزعم وأسس نظام مناهض، وجميع من كان يعارض أردوغان خرجوا من تركيا وبعضهم يعملوا سائقين أوبر بالنهار وصحفيين ليلًا، ومعظم من بقيا في تركيا دخلوا السجون بأدلة كافية، ومنهم من صدر ضده أحكام بعشرات السنين.