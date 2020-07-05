يسرا: آخر حديث مع رجاء الجداوي قالت لي هموت في الإسماعيلية

نعت الفنانة يسرا الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، قائلة: "بعزي مصر وبنتها الغالية، بعزي كل الناس اللي بتحبها وبتقدرها، مفيش حد محبش الست دي، الست دي راقية وجدعة وطيبة وحنونة ومش بتحب تشوف حد أبدا في محنة من غير ما تساعده".

وأضافت "يسرا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "آخر كلمة قالتهالي أنا اتولدت في الإسماعيلية وشكلي هموت هناك، قالت كدة وهي في العزل، هي جميلة أول ومش هتكرر خلاص، رجاء ست هانم في أخلاقها وطباعها وكل عطاءها الست دي خلتنا نعمل خير كتير عشانها".

وتابعت: "الناس بجد زعلانة على الست دي، الناس اللي متعرفهاش زعلانة ما بالكم اللي يعرفها، يارب يجعها من أهل جنته ويرحمها".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، اليوم، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.