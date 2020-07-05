متحدثة الحكومة البريطانية للشرق الأوسط تنعي رجاء الجداوي

نعت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، قائلة "خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي أحزنني كثيراً خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التي تتحدث عنها، تعازي لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصري".

إن فيروس #كورونا ???? لم ينجلي ولا تزال الأخبار تتوافد حول الأرواح التي يحصدها كل يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة #رجاء_الجدواي الذي أحزنني كثيراً خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التي تتحدث عنها . تعازي لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصري #مصر . pic.twitter.com/0XWgEQvdsL — Rosie Dyasروزي دياز في البيت (@RosieDyasUK) July 5, 2020

وقالت روزي دياز في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر "إن فيروس كورونا لم ينجلي ولا تزال الأخبار تتوافد حول الأرواح التي يحصدها كل يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي الذى أحزنني كثيراً خاصة وأنا أقرأ الغريدات الحزينة التي تتحدث عنها، تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، ولاسيما الشعب المصري".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، اليوم، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.