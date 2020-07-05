لبنى عسل تبكي على رحيل رجاء الجداوي: شكرا إنك خلتينا نحبك كده

بكت الإعلامية لبنى عسل، على الهواء، متأثرة بكلمات الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى المؤتمرات السابقة، قائلة: "فقدنا فنانة عظيمة، وراقية، شيك، وتحسها حد من أهل بيتك"، وذلك أثناء تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة".

وأضافت "عسل"، أن وفاة رجاء الجداوي أحزن كل المصريين، حيث شعروا بالصدمة عند إعلان وفاتها، موضحة أن محبي الفنانة الراحلة طيلة فترة عزلها كان لديهم أمل أنها ستشفى.

ولفتت "عسل" إلى أن "الجداوي" حرصت على تقديم النصيحة لجمهورها بالحذر من فيروس كورونا أثناء فترة إصابتها.

ووجهت حديثها للفنانة رجاء الجداوي: "بنشكرك إنك خلتينا نحبك كده، وكنتي قريبة مننا كلنا"، لافتة إلى أن البعض لم يصدق خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي اليوم بسبب كثرة الشائعات التي تم تداولها عنها الفترة الماضية.