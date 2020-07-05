كرم جبر: حجب المعلومة لدقائق يساوي انتشار الشائعات

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب منع تصوير الجنازات وجثامين الموتى واقتحام أماكن الحوادث مراعاة لحرمة المتوفين والمنازل، مضيفًا أن وسائل الإعلام تحقق وتصدر أحكامًا ضد متهمين في عدد من القضايا قبل صدور الأحكام القضائية.

وأضاف "جبر" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن حجب المعلومة لدقائق يساوي انتشار الشائعات لساعات وأيام، مشيرًا إلى أن الصحافة الورقية في مصر والعالم تواجه مأزقًا حقيقيًا ولكنها ستظل باقية.