كرم جبر: أتمنى القضاء على الخلل والتجاوزات في الإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة المقبلة تشهد حراكا سياسيا كبيرا، لاسيما انتخابات مجلس الشيوخ والنواب، لافتا إلى أن دور الإعلام مهم جدا في ترشيد الوعي للوصول لاختيار الأفضل، لافتا إلى أن المجلس السابق برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد بذل جهد كبير "إحنا مش هنبدأ من فراغ ولكن هنكمل ما بدأه".

وأضاف "جبر" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يتمنى القضاء على الخلل والتجاوزات الموجودة في الإعلام وتقديم صورة جيدة عن الإعلام المصري الراقي "كانت عملة زي الدهب حينما يذهب إلى أي دولة كان له اسم".

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مصر كانت دولة رائدة في الإعلام على مستوى العالم العربي، لكن في الفترة الأخيرة تراجع الإعلام بعض الشيء.

وأشار إلى الثورة التكنولوجية الرابعة والتي اقتحمت المجال مثل فيروس كورونا، وأول مجال يتأثر بها هو الإعلام، لذلك من المهم تطوير وتحديث الإعلام.