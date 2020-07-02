نائبة تطالب بعرض رؤساء هيئات الإعلام خططهم أمام البرلمان

طالبت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، بدعوة رؤساء هيئات الإعلام عقب أدائهم لليمين الدستورية أمام البرلمان الأحد المقبل، إلى اجتماع لعرض رؤيتهم خلال المرحلة المقبلة.

وقالت "جليلة" فى تصريح لـ"الوطن"، إن تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة ويشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام يحتاج إلى سماع رؤيتهم أمام لجنة الثقافة والآثار والإعلام، ولاسيما فى ظل وجود وزارة دولة لشؤون الإعلام ومدى التنسيق بينهم، لافتة إلى أننا كنا بحاجة لتقييم تجربة رؤساء الهيئات السابقين للاستفادة منها وتطوير عمل هذة الهيئات فى الفترة المقبلة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، تولى كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي، رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة واستمرار حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام