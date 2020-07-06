بوسي شلبي تكشف الجانب الإنساني في حياة الراحلة رجاء الجداوي

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على تويتر، الجانب الإنساني للراحلة رجاء الجداوي، ونشرت صورة لرجاء أثناء زيارة أطفال السرطان.

وكتبت بوسي "كنتِ أول واحدة موجودة في الخير يا رب في ميزان حسناتها هاتوحشيني يا أطيب وأحن وأجدع ست بحبك".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.