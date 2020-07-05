إلهام شاهين: رجاء الجداوي قدوة ومثل للمرأة المصرية

نعت الفنان إلهام شاهين الفنانة رجاء الجداوي، والتي توفيت اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، قائلة: "أنا بعزي كل مصري وكل الوطن العربي ومحبي الفنانة رجاء الجداوي، وبنعزي نفسنا كوسط فني الفنانة الجميلة واللي بقت فرض في كل حياتنا ومناسبتنا، رجاء كانت نعمة الصديقة ونعمة الأخت ونعمة الأم".

وأضافت "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "رجاء من الفنانات النادرات اللي قدروا يشتغلوا سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة وبرامج كمذيعة كله بنفس الكفاءة ولها تاريخ فني مشرف، وشخصية قدوة ومثل للمرأة المصرية، فيها البساطة والذوق والمجاملة وحب الآخرين".

وتابعت: "رجاء لما تدخل في أي حتى بتنجح فيها، كل المجالات اتشتغلت بنفس الكفاءة، وكانت بتحب شغلها لدرجة أن آخر مسلسل بعد ما خلصته داخلت المستشفى بعدها بتلات أيام وكانت بتشتغل مثلا 20 ساعة في اليوم، كل يوم لما دخلت المستشفى كانت مجموعة كبيرة من الفنانين والاصدقاء بتعملها خاتمة قرآن لحد النهاردة".

توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، اليوم، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها