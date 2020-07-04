تونس: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 1186

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1186 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أوردته وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أنه بعد إجراء 491 تحليلا مخبريا من بينها 11 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ثبت تسجيل 9 تحاليل إيجابية، من بينها 5 حالات إصابة جديدة وافدة، و4 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأضافت أن 1046 حالة قد تماثلت للشفاء، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 50 حالة، و90 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس.