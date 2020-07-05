كرم جبر يصل مقر الأعلى للإعلام عقب حلف اليمين رئيسا للمجلس

وصل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى مبنى ماسبيرو قبل قليل، عقب تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء مهام عمله.

وأدى اليوم رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، وهم: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وذلك قبل ممارسة أعمالهم، وفقا للقوانين المنظمة لعمل الهيئتين الصحفية والإعلامية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ونص القانون، على أن يؤدي رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وأعضاؤهم يمينا أمام مجلس النواب، قبل ممارسة عملهم، نصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".