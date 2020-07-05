صور.. خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

أعلنت وزارة التموين عن إضافة خدمات إلكترونية جديدة، على موقع دعم مصر، ومنها خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، والتي كانت متاحة فقط من خلال مكتب التموين أو مراكز الخدمة، حتى وقت قريب، لكن أصبح الأن المواطن بإمكانه تغيير محافظة الصرف عبر الموقع.

تستعرض "الوطن"، في التقرير التالي خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى من موقع دعم مصر..

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

في البداية يجب الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــــــا.

الضغط على خدمات تموينية للمواطن

اختيار خدمة نقل من محافظة لمحافظة أخرى.

تظهر رسالة تحذيرية تعتبر بمثابة إقرار من المواطن بصحة البيانات الخاصة به وفي حالة عدم صحتها يعتبر المواطن مسئولا ويتحمل المسئولية القانونية بداية من إلغاء البطاقة.

بعد الضغط على الموافقة.

وظهر صفحة جديدة تطلب ادخال رقم البطاقة والمحافظة التي يتم فيها صرف السلع التموينية والخبز، والضغط على كلمة دخول.

سوف تظهر بعد ذلك خانة تحمل اسم أحد المستفيدين من الصرف على البطاقة ويتم طلب الرقم القومي الخاص به والإدخال رقم التليفون المسجل على رقم بطاقة التموين.

سوف تظهر بيانات البطاقة، منها عدد الأفراد المستفيدين، وأسمائهم.

سيطلب منك تحديد المحافظة التي تود النقل إليها واختيار إدارة التموين ومكتب التموين والبدال التمويني الأقرب إليك في محافظة الصرف الجديدة.

يتم إرسال رقم كودي على رقم الهاتف المسجل، ويجب إدخاله لتأكيد عملية التحويل.