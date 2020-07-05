ابنة رجاء الجداوي تبكي على الهواء.. وتكشف آخر ما قالته الراحلة

دخلت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن والدتها، فذكرت أن الأطباء قالوا لها "كانت بتقول أربع حاجات وهي على السرير في المستشفى، الحمد لله، ويارب، وراضية، أميرة، طول ما هي نايمة الأطباء قالولي مكنتش بتقول غير كده".

وأضافت "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن رجاء الجداوي قالت لها "لو أنا عاوزه أقوم وأخف هيبقى عشان خاطركم، أنا راضية الحمد لله، دي أكتر حاجة سمعتها منها"، فيما وجهت الشكر للإعلامي عمرو أديب، بسبب حديثه عن والدتها.

وتابعت: "كلكم يا عمرو أسرتها وعائلتها، أنا قاعدة قدام البرنامج منهارة، اللي أنت عامله يا عمرو أنا حساه أوي، لأنك أنت حاسه أوي، أنت فعلا يوم ماما ما تعبت معرفتش أعمل إيه، طلبنا أول تليفون عملته كنت أنت اللي في بالي، ولميس الحديدي وطارق يونس".