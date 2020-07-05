الوسط الفني عن رجاء الجداوي: أنيقة وبنت أصول ودمها زي السكر

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفنى فور إعلان وفاة الفنانة رجاء الجداوى بعد معاناة لمدة 43 يوماً مع فيروس كورونا، وتواصلت «الوطن» مع مجموعة من الفنانين لمعرفة ردود فعلهم بعد وفاة «أنيقة الفن المصرى».

وقال الفنان خالد سرحان إنه تعامل معها فى مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، وهى سيدة جميلة وأم للجميع، وأى عمل تشارك فيه، كانت كواليسه رائعة، بسبب خفة دمها داخل «اللوكيشن»، مضيفاً: رجاء الجداوى فنانة جميلة وأنيقة، وكريمة جداً تجهز دائماً الطعام وتأتى به إلى اللوكيشن، وأحلى طبق كشرى أكلته من رجاء الجداوى، ربنا يرحمها.

"نبيلة": كانت نموذجاً للفنان الملتزم

وأضافت الفنانة نبيلة عبيد: «رجاء الجداوى عزيزة عليا جداً هى كانت اللى باقية لى من رائحة تحية كاريوكا والتى تعرفت على رجاء من خلالها، كنت أعمل فى مسرحية مع الراحلة تحية كاريوكا ودائماً رجاء كانت تقول إننى السبب فى زواجها من حسن مختار حيث كنا نجهز لعرض مسرحى مع تحية كاريوكا وكنت أشارك فيها وفجأة حصل لى ظرف واعتذرت وأسندوا الدور لرجاء الجداوى التى قابلت حسن مختار فى السفرية ونشأت بينهما قصة الحب التى كُللت بالزواج»، مشيرة إلى أن رجاء الجداوى كانت دائماً تحكى هذه القصة مازحة لولا نبيلة مكنتش اتجوزت حسن مختار.

وقال الناقد طارق الشناوى: «أنا ورجاء الجداوى تربطنا صداقة، وعمق هذه الصداقة يرجع إلى تحية كاريوكا، حيث إننى كنت قريب الصلة من تحية كاريوكا وأقرب واحد فى جيلى لها، ورجاء كانت جزءاً من حياة تحية كاريوكا وبعد ذلك كانت موجودة وأنا أكتب ثانى كتاب عن تحية كاريوكا بعد رحيلها، وهى نموذج للفنان الملتزم وكانت عارضة أزياء حالة خاصة لدرجة أن سوسن بدر قالت لى مرة إن والدها كان رافضاً دخولها التمثيل ولكن عندما وجد عارضة أزياء وممثلة، مثل رجاء الجداوى، قال يا ريت بنتى تصبح مثلها، فرجاء كانت نموذجاً للفتاة فى الستينات والسبعينات لما ينبغى أن تكون عليه من حضور وجمال ولياقة».

وتابع: كانت بداية ظهور رجاء الجداوى فى فيلم دعاء الكروان فى نهاية الخمسينات وكانت موجودة فى الساحة الفنية ولها مشوار كبير مع عادل إمام فى السينما والمسرح والأعمال الدرامية ودائماً لها بريق وإشعاع خاص ومساهمتها فى البرامج وحلها لبعض القضايا الاجتماعية بسبب أن لديها دائماً رؤية صائبة كإنسان ومفيش حد يُسأل عن رجاء إلا ويقول رجاء الجداوى من أرقى وأشيك البشر التى يمكن أن يقابلها الإنسان على المستوى الإنسانى، أما فنياً فهى تاريخ عظيم ودمها زى السكر وكانت أختاً وأماً للجميع وفى منتهى البساطة والتواضع.