حدوتة زواج رجاء الجداوي: "46 سنة حب"

من السودان اندلعت شرارة الحب الأولى بين الفنانة رجاء الجداوى، ومدرب حراس مرمى المنتخب الراحل حسن مختار، والتى استمرت 46 عاماً.. تفاصيل قصة الحب التى جمعتها بزوجها الراحل، كشفتها فى أحد لقاءاتها التليفزيونية، قائلة: «تقابلت لأول مرة مع حسن مختار فى السودان، وكان يرافقنا فى تلك الجلسة الفنان الراحل محمود المليجى».

وتابعت أنها كانت مقيمة فى فندق يقيم به أعضاء المنتخب الوطنى، بسبب عرض مسرحى لها، فى حين أن المنتخب كان يشارك فى بطولة أفريقيا: «لفت نظرى إيديه ورجليه، وكان حاطط رجله على سور البلكونة، وماسك كتاب بيقرأ فيه، وسألت عليه، وعرفته، لكن هو معبّرنيش».

وعن تفاصيل أول حوار جمعهما، قالت إنه كان فى ثانى يوم لها بالفندق: «قال لى النهارده شكلك عدل، لأنك امبارح كنتى عاملة زى البلياتشو، واتريق على شغلى لما قلت له إنى مانيكان، وأنا رديتها له لما قال لى إنه بيشتغل لاعب كرة».

وتابعت أنه طلب يدها عندما كانا يستقلان الطائرة، لكنها رفضت: «قال لى عاوز أتجوزك، وهتجوزك، وعمرى ما قلت حاجة ومعملتهاش، لكن أنا قلت له أنا أكبر منك، وقال لى إنه بيقبض 55 جنيه، ولما يصد كورة بياخد 5 جنيه، لكن أنا رفضت وقلت يا مصيبتى، وهو قال لى هتجوزك يعنى هتجوزك».

وواصلت: «لما وصلت مصر، أخد رقم التليفون، وتانى يوم كلمنى، وطلب يقابلنى، لكن أنا رفضت فى الأول، وبعدين اتقابلنا عند سينما رمسيس، ولما كنت بجهز لبسى، لبست حاجة تصغّرنى، وحسيت إنى عاوزة أبقى حلوة، ولما اتقابلنا عرفت إنه ركب ميكروباص، وكان معاه شنطة فيها مضارب اسكواش».