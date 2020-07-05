عادل إمام: لو حبينا نلاقي سيدة تعبر عن مصر فهي رجاء الجداوي

نعى الفنان القدير عادل إمام، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلا: "لو حبينا نلاقي سيدة تعبر عن مصر، فهي رجاء الجداوي، شكلا وموضوعًا وحياتيًا، دي أفضل نموذج للسيدة المصرية، ودي فخر لينا".

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن رجاء الجداوي نموذج عظيم للسيدة المصرية، "مثقفة، دمها خفيف، ممثلة متميزة في أدوار كتير جدا، عملت كل الأدوار، صحيح مدخلتش معهد فنون مسرحية ولا حاجة، بس مينفعش تكون إلا أنها ممثلة".

وتابع: "أنا مش فاكر آخر مرة شوفتها إمتى، بس كنا دايما نتكلم في التليفون، صديقة وجميلة ولذيذة، فيه ممثلين ممكن تنقطع صلتي بيهم بعد ما أخلص الشغل، بس دي صديقة ليك على طول".