السفير الأمريكي: مصر حققت إنجازات كبيرة صعبة في الإصلاح الاقتصادي

قال السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين، إن الاقتصاد المصري حقق إنجازات كبيرة وتغلب على كثير من التحديات عبر الإصلاح الاقتصادي والعمل الصعب وهذا هو الخبر السار أن مصر أنجزت بالفعل الكثير من العمل الصعب في الأعوام السابقة لعام 2019، من خلال برنامج التقشف الإصلاحي التابع لصندوق النقد الدولي.

وأضاف كوهين في حواره مع برنامج القاهرة الآن تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية الحدث: "ثمار هذا الإصلاح انعكس إيجاباً في تحمل الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا والاقتصاد في حالة جيدة ومصر حتى في ظل أزمة كورونا واحدة من البلدان القليلة التي تُبشر بنمو اقتصادي إيجابي خلال العام المقبل هذا وحدة جاذب".

وتابع: "الاقتصاد المصري يحتاج إلى شفافية أكبر والمزيد من الحماية لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية بشكل عام وكل ما يجعل الاستثمار أكثر أماناً ويمكنني القول إن مصر على الطريق الصحيح ونعم، أمامنا المزيد من العمل".

وواصل: "حماية حقوق الملكية، الشفافية سهولة القيام بالأعمال، البيروقراطية كلها أشياء تصارع الشركات المصرية في التعامل معها أيضاً لكنه أكد أن السوق عمل تنافسي".