مصدر عسكري: 40 سيارة إسعاف تتحرك لنقل قتلى تركيا بقاعدة "الوطية"

قالت مصدر بالجيش الوطني الليبي، إن هناك عددا كبيرا من القتلى وسط صفوف القوات التركية والمرتزقة والميليشيات قتلوا وأصيبوا في الهجوم العسكري الذي استهدف قاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية اليوم.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم رصد 40 سيارة إسعاف على الأقل وصلوا إلى القاعدة لنفل القتلى والجرحى، وأخرجوا بعضهم من تحت الأنقاض، وهي مؤشرات تؤكد أن العدد كبير من القتلى والجرحى.

ولفت المصدر، إلى أنه لم يتأكد بعد مسألة إصابة رئيس الأركان التركي يشار جولر في الغارات، التي استهدفت "الوطية" وربما يتأكد ذلك خلال 24 ساعة.

ولاقى الاحتلال التركي في ليبيا ضربة موجعة أيضا فجر اليوم بتدمير أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية، في ضربات تحمل كثير من الدلايات السياسية قبل أن تكون عسكرية.

واستهدفت الضربات الجوية رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش، ليتم تدمير المنظومة التركية، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وعقب الضربات التي اتسمت بالدقة العالية روجت بعض وسائل الإعلام خصوصا تلك الموالية لتركيا ولحكومة طرابلس أقاويل عدة يأتي في مقدمتها أن طيران مجهول هو الذي قام بالغارات، وفي كل مرة يتأكد أن الجيش الوطني الليبي هو من قام بالضربة، حيث أكدت مصادر عدة تنفيذ الجيش الوطني تلك الغارات.

وقالت مصادر، إن الغارات أدت إلى مقتل 6 ضباط أتراك وقائد عسكري تركي وعدد من الجرحى.