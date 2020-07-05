فيديو.. اللقطات الأولى للضربات الجوية على قاعدة الوطية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توضح قوة الغارات الجوية التي نفذتها القوات الليبية واستهدفت قاعدة الوطية في ليل السبت - صباح اليوم الأحد.

وتم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومة الدفاع الجوي التركية من طراز "هوك"، التي تم تركيبها مؤخرا في قاعدة الوطية، ما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وجاءت الضربات الجوية عقب زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، لجنود القوات المسلحة التركية المتمركزين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الليبية، وذلك خلال جولة تفقدية لمجموعة المهام البحرية التركية "تي سي جي جيرسون" المسؤولة عن تنفيذ العمليات بالبحر الأبيض المتوسط.

وقد تداولت أنباء مقتل 6 ضباط أتراك وقائد في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.