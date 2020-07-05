عادل إمام عن الجداوي: علاقتها طيبة مع الجميع.. دي أكبر من أنها تخسر حد

وصف الفنان عادل إمام، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر اليوم بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بـ"المثقفة"، فذكر أنه تحدث معها قبل فترة طويلة عن نابليون الثالث، وكانت سيدة مثقفة للغاية، "إيه الحلاوة دي، وكانت تجيد اللغات، والكلام، واللبس، والحديث".

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الراحلة كانت على علاقة طيبة بالجميع، "مشوفتهاش مرة خاصمت حد ولا خسرت حد، هي أكبر من أنها تخسر حد".

وعن الأشياء التي تُخلد الفنان، أكد الفنان: "اللي بيخلد الفنان عمله، مش تمثال ولا حاجة، إلى الآن ممثلين توفوا منذ زمن كتبير وأعمالهم محفورة داخلنا وده عظمة الفن، مصر معجونة بالفن، فيه ناس كتير مش مصريين متعرفوش بصوت عالي إلا لما جاءوا لمصر".

واختتم مداخلته: "رحم الله رجاء الجداوي واعزي اميرة بنتها والشعب المصري العظيم".