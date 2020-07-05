وكيل "صحة دمياط" يحيل شركة أمن مستشفى كفر البطيخ للتحقيق

قام دكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط بتفقد مستشفى كفر البطيخ وشدد على ضرورة الإلتزام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات البشرية والمستلزمات الطبية والأدوية و العمل على راحة المرضي ورفع مستوي الخدمة.

ولاحظ عبد الجواد بعض الإشغالات وأمر بإزالتها وتم تحويل شركة الأمن للتحقيق لمخالفة شروط العقد وعدم الإلتزام بالزي الخاص بهم.

كما تفقد عبد الجواد مستشفى كفر سعد المركزى وتابع أعمال صيانة المصاعد وتركيب المصاعد وكذلك الأقسام الداخلية والعناية والعمليات والاستقبال والطوارئ.

وقد شدد عبد الجواد علي رفع الكفاءة والفعالية وإزالة كل المعوقات التى تواجه تقديم الخدمة الصحية للمرضي وذلك حرصا على راحتهم وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية لصالح المرضي.