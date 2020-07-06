رئيس أركان تركيا قد يكون أحدهما.. من القائد الذي طاله هجوم "الوطية"؟

جاء استهداف الجيش الوطني الليبي لقاعدة "الوطية" ليشكل ضربة موجعة لتركيا والميليشيات الموالية لها، خصوصا وسط أنباء تتحدث عن مقتل أو إصابة قائد عسكري تركي كبير خلال الهجوم.

وقالت مصادر عسكرية ليبيىة إنه لم تتأكد بعد هوية الشخصية العسكرية التركية الكبيرة التي قتلت في الهجوم، لكن هناك احتمال بأن يكون يشار جولر رئيس الأركان التركي، حيث كان يتواجد خلال زيارة إلى ليبيا لمتابعة العمليات التي تقودها "أنقرة" ضد الجيش الوطني الليبي.

وقالت المصادر كذلك فإن الشخصية الثانية المحتملة هو شخص يدعى "أبوالفرقان" وهو ضابط تركي يدعى "سليماني تركيا"، في تشبيه له بقائد الحرس الثوري الإيراني المغدور قاسم سليماني بداية هذا العام.

وأكدت المصادر الليبية أن هناك عدد كبير من القتلى سواء من القوات التركية أو الميليشيات الإرهابية أو المرتزقة، إذ هرعت 40 سيارة إسعاف على الأقل لمكان الهجوم الذي وقع اليوم وأخرجت بعض الجثث من تحت الأنقاض.

ولاقى الاحتلال التركي في ليبيا ضربة موجعة أيضا فجر أمس بتدمير أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية" ذات الأهمية الاستراتيجية، في ضربات تحمل كثير من الدلايات السياسية قبل أن تكون عسكرية.

واستهدفت الضربات الجوية رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش، ليتم تدمير المنظومة التركية، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وعقب الضربات التي اتسمت بالدقة العالية روجت بعض وسائل الإعلام خصوصا تلك الموالية لتركيا ولحكومة طرابلس أقاويل عدة يأتي في مقدمتها أن طيران مجهول هو الذي قام بالغارات، وفي كل مرة يتأكد أن الجيش الوطني الليبي هو من قام بالضربة، حيث أكدت مصادر عدة تنفيذ الجيش الوطني تلك الغارات.

وقالت مصادر إن الغارات أدت إلى مقتل 6 ضباط أتراك وقائد عسكري تركي وعدد من الجرحى، كما استهدف الجيش لاحقا ميليشيات ومرتزقة في براك الشاطئ في يوم أسود لتركيا والميليشيات الموالية لها.