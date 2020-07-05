دفنها أمام المنزل.. مقتل سيدة على يد زوجها خنقا جنوب الأقصر

لفظت زوجة شابة أنفاسها الأخيرة "خنقًا" على يد زوجها بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم الأحد، لوقوع خلافات بينها وبينه جعلته يفعل فعلته وكذا يقوم بدفن جثتها في حفرة أمام المنزل.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء حمدي هاشم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لدى ضباط مركز شرطة البياضية، من الأهالي، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بمنطقة الساحة الرضوانية التابعة لقرية البغدادي بمدينة البياضية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة البياضية، تم العثور على جثة لسيدة تدعى "ن م ف" 20 سنة، كانت قد لقيت مصرعها على يد زوجها ويدعى "أ ي ع"22 سنة، حيث تبين أنهما متزوجان منذ 5 أشهر، وسرعان ما نشبت خلافات بينهما، قام على إثرها الزوج بخنق زوجته ثم قام بدفنها في حفرة أمام منزلهما.

وجرى ضبط الزوج المتهم، وتحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 1536 إداري مركز شرطة البياضية، كما جرى التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.