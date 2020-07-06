أطباء الأقصر العام ينجحون في إجراء ولادة قيصرية جديدة لمصابة بكورونا

نجح الفريق الطبي بمستشفى الأقصر العام للعزل الصحي، اليوم الأحد، في إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخرجت وطفلها بصحة جيدة تماماً بعد العملية الناجحة، وذلك استمراراً لسلسلة نجاحات المستشفى بعد شفاء 252 من كورونا منذ بدء عمل المستشفى فى العزل الصحى.

وأوضحت الدكتورة أمل وهبة، نائب مدير المستشفى، ارتفاع حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا داخل المستشفى على مدار الأيام الماضية منذ تحويلها للعزل الصحى وحتى الآن، وبلغت 252 حالة شفاء من كورونا، كما تم إجراء 13 عملية متنوعة ما بين كسور وولادة قيصرية وغيرها داخل المستشفى منذ 6 يونيو حتى أمس السبت، حيث نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهى المستشفى الوحيد فى الأقصر التى تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر.