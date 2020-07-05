النيابة تحجز أسرة منار سامي فتاة "التيك توك" لاتهامهم بالتعدي على السلطات

قررت نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، حجز أسرة منار سامي الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس "منار" على ذمة اتهمامها بالتحريض على الفسق.

فيما أودعت أجهزة الأمن بالقليوبية، المتهمه منار سجن قها لتنفيذ قرار قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحفظت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، على والد وأشقاء منار سامي الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" لاتهامهم بالتعدي على السلطات والتشاجر مع طاقم حراسة وتأمين محكمة كفر شكر خلال نظر جلسة تجديد حبس "منار" على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق ببث فيديوهات.

وكانت حياة رمضان والدة "منار"، حاولت إدخال ابنة الأخيرة لها لرؤيتها فمنعها الحرس، ما تسبب في حدوث مشاجرة بين الأسرة والضابط المكلف بالحراسة، على إثرها جرى ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق.

وقالت "حياة"، إن أسرتها تخضع للتحقيق في الواقعة، بعد اتهامهم بالتعدي على الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة.

وأضافت: "خلال جلسة تجديد حبس ابنتي منار اليوم، حاولنا إدخال طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات لرؤيتها، إلا أن رجال الأمن رفضوا وحدثت مشادة بين زوجي وابني وبنتي الثانية من ناحية وأحد الضباط، وجرى حجزهم الآن وعرضهم على النيابة العامة".

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفرشكر تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك" ببنها في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها، وأمرت النيابة الأسبوع الماضي بحبسهما، ورحلت الفتاة لقضاء مدة الحبس بمركز شرطة كفر شكر.

شهدت جلسة تجديد حبس منار سامي فتاة التيك توك أمام محكمة جنج كفر شكر مشادات بين أسرتها وأحد الافراد الملكفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بإغماء داخل القفص، ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهمن ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين حيث جرى السيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة.

كانت محكمة كفر شكر، شهدت اليوم إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر جلسة تجديد حبس فتاة "التيك توك" منار سامين أشرف عليها العميدان وائل نبيل رئيس مباحث محكمة بنها وأنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، وقادها المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت والدة منار إن المتهمه طلبت رؤية ابنتها الطفلة البالغة 3 سنوات، وعندما شهدتها خلف القفص أصيبت بالإغماء.

وفي بنها، نظرت محكمة بنها الجزئية جلسة تجديد حبس المتهم الثاني في القضية الشهير بزيكا، والمضبوط مع فتاة "التيك توك" في نطاق مركز بنها وبحوزته مخدرات وسلاح أبيض حيث أنكر المتهم مقاومته للسلطات، خلال ضبطه وحيازته المخدرات، ولم يصدر قرار بشأن تجديد الحبس أو إخلاء سبيل.

كانت النيابة الكلية في بنها بإشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، أمرت الأسبوع الماضي بحبس "منار سامي" البالغة من العمر 30 عاما، والمعروفة بـ"فتاة التيك توك" في بنها وصديقها الشهير بزيكا 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة حيث تقرر عقد جلسة التجديد يوم السبت 4 يوليو الجاري.