حبس أسرة فتاة التيك توك ببنها في التعدي على السلطات

قررت نيابة مركز كفر شكر حبس أسرة منار فتاة التيك توك 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق، أمس، بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين ووجهت النيابة تهمة التعدي على السلطات للمتهمين والإخلال بالأمن.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد أودعت المتهمة منار، سجن قها لتنفيذ قرار قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تحفظت أمس على والد وأشقاء منار فتاة التيك توك لاتهامهم بالتعدي على السلطات والتشاجر مع طاقم حراسة وتأمين محكمة كفر شكر خلال نظر جلسة التجديد والتي تقرر خلالها تجديد حبسها 15 يوما في التحريض على الفسق والفيديوهات المخلة حيث حاولت والدتها إدخال ابنة المتهم لها لرؤيتها فمنعها الحرس فحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراستها وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم علي النيابة للتحقيق.

وقال محمد عاطف، محامي منار سامي، إن موكلته تواجه تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، لافتا إلى أن المحكمة لم توجه إليها تهمة حيازة المخدرات ولم تضبط بحوزتها مواد مخدرة.

وناشد "عاطف" وسائل الإعلام بتحري بالدقة فيما ينشر من معلومات بشأن الاتهامات الموجهة لموكلته منعا للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أنه قبل القضية أخذ تعهدا شفهيا منها ومن أسرتها بعدم نشر أي صور لها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفتاة لم تكن تعرف تبعيات ما تفعله نظرا لحداثة سنها (21 عاما) وقلة خبرتها، لافتا إلى أن "منار" نشرت الصور عن حسن نية بدافع الشهرة وحب التمثيل فقط، ولم تتربح من ورائها.

كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك" ببنها في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها، وأمرت النيابة الأسبوع الماضي بحبسهما.

وقالت حياة رمضان، والدة منار سامي، إن الأسرة تخضع للتحقيق في الواقعة بعد اتهام أحد أفراد الأمن لهم بالتعدي الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة.

أضافت خلال جلسة تجديد حبس نجلتها منار اليوم أنهم حاولوا إدخال طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات لرؤيتها الا أن رجال الأمن رفضوا وتم حدوث مشادة بين زوجخا وابنها وابنتها الثانية

من ناحية وأحد افراد الامن وتم حجزهم الآن وعرضهم على النيابة العامة.أشارت والدة منار إنها لم تتمكن خلال الجلسة من رؤية ابنتها عن قرب مشيرة ان انتهاء ظهرت منهاره وحزينه مشيرة انها قامت بالإشارة إليها .