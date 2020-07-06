أكرم حسني يتحدث عن أعمال رجاء الجداوي الخيرية: خسارتنا كبيرة 

نعى الفنان أكرم حسني، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "البقاء لله بعزي نفسي وبعزي الفن في مصر والوطن العربي في رحيل رجاء"، موضحًا أن الجداوي لم تكن مجرد فنانة بل كانت إنسانة لم يتعامل معاها أحد إلا وأحبها.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه كان قلقا للغاية هو والفنان أحمد فهمي أثناء تصوير مسلسل "ريح المدام"، ولكنه بمجرد ما وقفا أمام رجاء الجداوي يذهب القلق، "عندها طاقة جميلة أوي، كانت بتساعدنا، مش عاوزة تقول الإفيه، حتى لو جالها هي فكرة إفيه تقولنا عليه وتقولي قوله إنت، أقولها طب قوليه انتي تقولي لا انتوا شباب".

وأوضح الفنان، أن الراحلة كانت حريصة على العمل الخيري ولكنها لا تتحدث عن ذلك، "واحنا شغالين في مسلسل ريح المدام كان فيه فنان موجود في وسطنا حاليا ربنا يديله الصحة ويطول عمره كان يمر بأزمة صحية والأمور ليست ميسرة معاه، لاقيت رجاء جات وقالت أنا بعمل كذا كذا تحب تشارك، لاقيتني أنا وأحمد فهمي وغيرنا من الفنان نتسابق عشان نقدم الخير، وكانت هي سبب أن حالة الفنان الصحية تتحسن".

وتابعت: "بتعمل الحاجات دي من غير ما تعرف حد، خسارتنا كبيرة لأنها كانت فنانة شيك، البقاء لله، سيرتها طول الوقت هتبقى موجودة ويارب يتقبل دعائنا ليها".