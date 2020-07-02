أكرم حسني: رفضت عروضا سينمائية وتليفزيونية لتقديم "أبوشنب"

كشف النجم أكرم حسني عن تلقيه عروضا سينمائية وتليفزيونية لتقديم شخصية "أبو شنب" التي جسدها في إطار حملة توعوية لتنظيم النسل تحت عنوان "اتنين كفاية".

وقال حسني، لـ"الوطن"، إنّه اعتذر عن كل هذه العروض، لأنّه يسعى لتثبيت أقدامه بقوة بشخصيته الحقيقية، خاصة بعد خلعه لعباءة شخصية "أبو حفيظة" التي حققت نجاحا كبيرا، مضيفا: "أسعى لتكوين رصيد كبير من الأفلام والمسلسلات، لذلك أسعى للتركيز حاليا مع شخصيتي الحقيقية، ولا أمانع تقديم في أبو شنب مستقبلا أو خلق كاراكتر جديد حينها".

ويواصل أكرم حسني حاليا تحضيرات فيلمه الجديد "العميل صفر"، الذي يتعاون خلاله مع المنتج وائل عبدالله والمخرج محمد سامي والسيناريست أيمن وتار.

يذكر أنّ آخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ويزو، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.