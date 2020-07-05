القليوبية تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 3 حالات آخرى محولة من مستشفيات خارج المحافظة و5 حالات وفاة

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن مركز ومدينة بنها سجل، اليوم الأحد، أعلى معدلات في الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة قليوب وقها والعبور وشبين القناطر أي حالات إصابة جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 12 حالة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 3 حالات إصابة ومركز ومدينة طوخ 6 حالات إصابة والخانكة 3 حالات وكفر شكر 5 حالات، والقناطر الخيرية حالتين.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شهد اليوم الأحد، إطلاق التيار الكهربائي بمستشفى كفر شكر المركزي، استعداد لتشغيلها تجريبيا، وذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، والمهندس أحمد عبد الباري مدير عام الكهرباء بدأ المحافظ بتفقد مبنى الاستقبال القديم الذي يتم ترميمه، حيت تم تغيير خط الصرف بالكامل بالمبنى، ثم توجه لوحدة الكهرباء بالمستشفى، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي وتشغيل المستشفى بالكامل بالتيار الكهربائيو أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبيه ، بأنه جاري العمل للانتهاء من التشطيبات النهائية، لتشغيل المستشفى لاستقبال المرضي من المواطنين خلال الفترة القادمة.