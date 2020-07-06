الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم، إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في الخامس من يوليو نزولا من ثماني حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة، أن ثلاثا من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة ولا توجد حالات وفاة جديدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن سبع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول الخامس من يوليو بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83557 حالة.

وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو.