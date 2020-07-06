مستشار الرئيس الإيراني: وفاة شخص كل 10 دقائق بكورونا في البلاد

حذر مستشار الرئاسة الإيرانية حسام الدين أشينا، أمس، من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، بعد تسجيل أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد بالبلاد جراء كوفيد-19.

وكتب مستشار الرئاسة الإيرانية في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بكورونا كل عشر دقائق... هذا وضع غير طبيعي"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، للمرة الثانية خلال أسبوع، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، بواقع 163 حالة، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ويتجاوز العدد الذي أعلن أمس الأحد وهو 163 حالة وفاة ما سجلته البلاد يوم الإثنين الماضي، عندما بلغ إجمالي الوفيات التي سجلتها الوزارة 162 وفاة في يوم واحد.

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن إجمالي الوفيات في الجمهورية الإسلامية جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 11 ألفا و571 وفاة، في حين بلغ عدد المصابين 249 ألفا و438 حالة إصابة، وأضافت أن عدد المتعافين بلغ 201 ألف و330 شخصا.