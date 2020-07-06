رئيس الوزراء يتفقد الطرق والمحاور الجديدة بمدينة 6 أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عدداً من مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والكبارى، التي يتم تنفيذها فى مدينة 6 أكتوبر، وكذا التى تتم بها أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في اتمام أعمال التنفيذ وكذا تطوير ورفع كفاءة هذه الطرق والمحاور في ضوء أهميتها في خدمة عدد كبير من السكان في مدينة السادس من أكتوبر، وتسهيل حركتهم ونشاطهم، إلى جانب ربط القاهرة الكبرى بعدد من المحافظات الأخرى، بما يُيَسر حركة البشر والبضائع.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له "الطريق الدائري الأوسطي"، حيث أكد وزير الاسكان أنه ينقسم إلى قطاعين، (القطاع الأول) ما بين تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، وهو طريق داعم لطريق الفيوم، بإجمالي استثمارات ٩١٨ مليون جنيه، ويضُم طريق الفيوم؛ بطول ١١ كم، ويتكون من 2 حارة مرورية، و3 كباري، والطريق الدائري الأوسطي؛ بطول ١٦ كم، كل اتجاه يتكون من رئيسي وشاحنات، ويضم كوبري.

أما القطاع الثاني فيقع عند تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار جنيه، بطول (١٤) كم، ويضم (٣) كباري وعدد (٢) كوبري مشاه.

وأشار الوزير إلى أن أعمال القطاع الأول من "الطريق الدائري الأوسطي" تستهدف تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، إلى جانب رفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية؛ لتتناسب مع الوضع الجديد بالنسبة للطريق الدائري الأوسطي، وتستوعب ضغط مرور النقل الثقيل القادم من وإلى المنطقة الصناعية، بينما يهدف القطاع الثاني إلى تطوير "الطريق الدائري الأوسطي" في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتيْ خدمة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول الأعمال الصناعية في "الطريق الدائري الأوسطي"، حيث تمت الإشارة إلى أن الأعمال الصناعية للجزء الأول من القطاع تشمل كوبري 14، وهو عبارة عن تعدية مزلقان السكة الحديد بكوبري علوي حر وإلغاء مزلقان السكة الحديد على وصلة دهشور الجنوبية (امتداد الدائري الأوسطي)، وقد تم التشغيل التجريبي له، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الطرق في 15 يوليو 2020، وقد تم التشغيل التجريبي لهذه الأعمال، وتصل نسبة إنجاز أعمال الطرق إلى 99% ونسبة الإنجاز الكلية 97%.

وفيما يتعلق بالأعمال الصناعية لطريق الفيوم، تمت الإشارة إلى أن الهدف منها هو إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري؛ وذلك للحد من حوادث السيارات على الطريق، حيث إن كوبري10 عبارة عن عمل دوران خلفي حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، ونسبة الإنجاز به تصل إلى 98 %، وتاريخ الانتهاء منه في 30 يوليو، بينما الهدف من كوبري 11 هو عمل دوران خلفي حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر، وتم التشغيل التجريبي له، كما أن كوبري 16 هو عبارة عن تعدية مزلقان السكة الحديد على طريق الخدمة لربطه بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وتصل نسبة الإنجاز إلى 91% ، وتاريخ الانتهاء من تنفيذ أعماله في 30 يوليو .

وتستهدف الأعمال الصناعية لهذا المشروع تنفيذ كوبري المحور المركزي والمحور الموازي بطول 1320 متراً ووصلت نسبة الإنجاز إلى 95%، وكذا كوبري جمال عبدالناصر بطول 1200 متر وهو بنسبة إنجاز وصلت إلى 90%، ثم كوبري البوليفارد بطول 1040 متراً ونسبة الإنجاز 90.%، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الصناعية في 30 يوليو المقبل، والتي تصل فيها نسبة إنجار أعمال الطرق بدون طبقة سطحية إلى 87%، كما تصل نسبة الإنجاز الكلية بدون طبقة سطحية إلى 87%.

كما تفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له طريق الواحات، بطول ( ٣٠ ) كم، ويضم عدد (٨) كباري، ونفق، وعدد (٦) كباري مشاه، والذي يتم تنفيذ أعمال التطوير به بإجمالي استثمارات ٢ مليار جنيه.

وأشار المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، إلى أن المشروع يستهدف تطوير الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم يضم 3 حارات، إلى جانب رفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه؛ بدءاً من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.

كما تشمل الأعمال الصناعية بالطريق إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري للحد من حوادث السيارات على الطريق، ومنها كوبري2 - الذي يُعد أكبر عمل صناعي على طريق الواحات - و يتم تنفيذه على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائري الأوسطي؛ لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية بنسبة إنجاز 87% ، وينتهي العمل بها في 15 يوليو.

كما تشمل تلك الأعمال كوبري 3 الذي يتم تنفيذه من خلال عمل دوران خلفي حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر وجار عمل الفواصل، وكوبري 6 الذي يتم تنفيذه من خلال دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالي والمتجه إلى طريق الفيوم وتم التشغيل التجريبي ، بينما كوبري 18 يتم من خلال دوران علوي بالإضافة لربط منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق الواحات، وتم التشغيل التجريبي له، بينما تقاطع رقم 8 عبارة عن تنفيذ نفق وكوبري لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات بنسبة إنجاز 5% وتاريخ الانتهاء من تنفيذه في 31 أكتوبر المقبل، حيث تم البدء في التنفيذ وجار نقل المرافق المتعارضة، ويوجد في المشروع 6 كباري للمشاة.

وقال الشربينى: تصل نسبة الإنجاز الكلية الخاصة بالطريق الرئيسي والطريق الداعم بدون طبقة سطحية حتى تاريخه إلى 60%، مع استثناء ما تم إرجاؤه من أعمال للمرحلة الثانية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 30 يوليو.

كما تفقد رئيس الوزراء الطريق الدائري الجنوبي، بإجمالي استثمارات 950 مليون جنيه، بطول (٢٢) كم، وعدد ٤ حارات لكل اتجاه بالإضافة إلى طريق شاحنات ٢ حارة للاتجاه الواحد، وعدد (٢) كوبري.

وهذا المشروع يُعد بمثابة جزء من الطريق الدائري حول المدينة لربط كافة المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

وتستهدف الأعمال الصناعية إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري؛ وذلك للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتشمل كوبري13 والذي يتم تنفيذه من خلال تقاطع وصلة دهشور الجنوبية مع طريق الأوسطي، وتم التشغيل التجريبي له، و كوبري 15 وهو كوبرى تقاطع الطريق الدائري الجنوبي مع خط سكة الحديد الفيوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في 31/12/2020؛ نظراً لقيام هيئة السكة الحديد بنقل مسار السكة الحديد القائم إلى مسار جديد، ومن المتوقع إنهاء تنفيذ أعمال الطرق في 31 ديسمبر المقبل، وتم التشغيل التجريبي لجزء من الطريق من تقاطع 1 مع طريق الواحات حتى كوبري 15 بنسبة 90% من الطريق، كما أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية في 31/12/2020، وتصل نسبة الإنجاز الفعلية حتى تاريخه إلى 97%.

وتابع رئيس الوزراء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق لعدد من مشروعات الطرق، ومنها أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر، بطول (١٢) كم، وبتكلفة ١٦٦ مليون جنيه، وتبلغ نسبة الانجاز به ٥٥ %، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه وذلك ليلبي احتياجات المرور لأنه يمثل شريانا رئيسيا للمدينة يربط طريق وصلة دهشور الشمالية بالمنطقة الصناعية.

كما تابع رئيس الوزراء أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوي، بطول ( ٦.٥ ) كم وقيمة المشروع ١٣٠ مليون جنيه، بنسبة انجاز ٥٥%، ويهدف إلى رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه لأنه يمثل شريانا رئيسيا موازيا للمحور المركزي لربط الأحياء.