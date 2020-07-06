"إحنا معاكم".. مبادرة لطلاب جامعة أسيوط للمشاركة في دعم مكافحة كورونا

عقد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط، اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، ومجلس اتحاد طلاب الجامعة، فريق من الطلاب المتطوعين بمبادرة "إحنا معاكم"، وعددهم 100 طالب وطالبة.

والمقرر لها أن تتولى كل الاستعدادات من تعقيم وتطهير ونظافة، وتوعية الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية، وذلك لدراسة وتنسيق أعمال المبادرة، ولمناقشة كل أشكال الاستعدادات النهائية للجامعة، قبيل بدء الامتحانات فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شلقامى منسق المبادرة، أن الاجتماع تضمن مناقشة أسس تنظيم اللجان التطوعية للطلاب، التى من المقرر لها أن تكون متمركزة عن مداخل الكليات وبوابات الجامعة، ومداخل صالات الامتحانات من خلال كمائن ونقاط رئيسية، والتى تقوم بتوزيع أدوات التعقيم والتطهير والكمامات للطلاب، قبيل توجههم إلى مقرهم فى اللجان الامتحانية.

كما تتولى تلك اللجان، مهمة تعقيم وتطهير صالات الامتحانات، بين كل فترة امتحانية والفترة التي تليها، بالإضافة إلى تنظيم دخول الطلاب لصالات الامتحانات، وأماكن اللجان، وكذلك تنظيم وفقاً للعلامات الإرشادية واللافتات المحددة، تجنباً للتزاحم والتزماً بالتباعد الاجتماعى.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن استعدادات الجامعة لخوض ماراثون امتحانات نهاية العام للفرق النهائية بكل الكليات، تجرى على قدم وساق فى تلك الأونة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد.

وذلك حرصاً على صحة وسلامة أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة طوال أيام الامتحانات، التي من المقرر لها ان تبدأ الأربعاء الموافق الـ8 من يوليو الجاري فى عدد من الكليات.